AA

Almanya'da gerçekleştirilen erken seçimin muhtemel sonuçları açıklandı.

Seçimde, muhafazakar Hristiyan Demokratlar (CDU/CSU bloğu) oyların yüzde 28,5'ini kazanırken, yeni başbakanı olmaya hazırlanan Friedrich Merz kolları sıvamaya başladı.

Dünya liderleri ve siyasetçiler Merz'e kutlama mesajları iletirken, Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Aghayev dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"HOCALI KATLİAMINI" SOYKIRIM OLARAK TANIMA ÇAĞRISI

Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Aghayev, Hocalı katliamının 33. yıl dönümü vesilesiyle Alman medyasına yaptığı açıklamada, yeni hükümete "Hocalı" katliamını soykırım olarak tanıma çağrısında bulundu.

Aghayev açıklamasında, "Önde gelen bir Avrupa demokrasisi olarak Almanya'nın tarihi suçlarla ilgilenme konusunda özel bir sorumluluğu var. Umuyorum ki yeni Alman hükümeti Hocalı'yı bir soykırım olarak tanımakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası bir yeniden değerlendirme için aktif olarak çalışacaktır." ifadelerini kullandı.

"HOCALI İÇİN ADALET BİR İNSANLIK MESELESİDİR"

Aghayev, Hocalı katliamına sessiz kalmanın bir seçenek olmadığını belirterek, "Hocalı için adalet sadece Azerbaycanlıların talebi değil, evrensel bir insanlık meselesidir." diye konuştu.

HOCALI KATLİAMI

Ermeni güçlerince, Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992'de, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 613 kişi katledildi.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da, savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu. Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden haber alınamadı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010'daki kararında, Hocalı'da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eş değer eylemler olarak görüldü.

Bugüne kadar 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 16 eyaletinin meclisi, Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti.