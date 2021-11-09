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- BAE Dışişleri Bakanı Nahyan, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti
BAE Dışişleri Bakanı Nahyan, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti
- AA
- 09.11.2021 - 14:12
- Güncelleme : 09.11.2021 - 14:31
Birleşik Arap Emirlikleri'den (BAE), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) dışişleri bakanı düzeyinde ziyaret gerçekleştirildi.
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Limasol'da görüştü.
İLİŞKİLERİN DERİNLEŞTİRİLMESİ MASADA
Görüşmenin gündeminde, Rum kesimi ile BAE arasındaki stratejik iş birliğinin kurumsallaştırılması ve ilişkilerin derinleştirilmesi yer aldı.
GÖRÜŞMEDE TÜRKİYE DETAYI
Hristodulidis'in Al Nahyan'ı, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye'nin bölgede yürüttüğü çalışmalar konusunda bilgilendirdiği aktarıldı.
BAE Dışişleri Bakanı Nahyan, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti ViDEO
RUM LİDER BAE'YE GİDECEK
Nahyan'ın, GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile de görüştüğü kaydedildi.
Rum lider Anastasiadis'in, 24 Şubat 2022'de BAE'yi ziyaret etmesinin planlandığı belirtildi.