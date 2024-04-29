Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı Küresel piyasaların gündeminde Fed'in faiz oranı ve Türkiye'nin de açıklanacak enflasyon verisi varken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,77 yükselerek 9.992,45 puanla rekor seviyeden başlangıç yaptı.

AA

Borsa İstanbul'da geçen haftaki rekor seviye, haftanın ilk gününde de devam ediyor.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 artışla 9.915,62 puanla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya ise önceki kapanışa göre 76,83 puan ve yüzde 0,77 yükselişle rekor seviye olan 9.992,45 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,90 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran: Tekstil deri

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile tekstil deri olurken, tek kaybettiren yüzde 3,70 ile spor oldu.

Küresel piyasaların gündemi

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesine karşın şirket kârlılıklarının tahminleri aşmasıyla risk iştahının arttığını belirterek, bu hafta Fed'in faiz kararı ve sonrasında banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

S&P'nin Türkiye değerlendirme raporu bekleniyor

Yurt içinde ise bu hafta enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun da yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

BİST 100 destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)