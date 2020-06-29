BAE, Libya'da Türkiye'ye karşı lobicilik yapıyor

ABD'li yetkililere gönderilen e-postada, Abu Dabi'nin, Libya'daki durumu Ankara karşıtlığına dönüştürmek için faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Libya'nın doğusundaki milislerin lideri darbeci Hafter'e karşı durumu tersine çeviren Türkiye'nin başarısı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Fransa gibi ülkeleri rahatsız etti.

Ortaya çıkan bir belgede, BAE'nin ABD'yi Libya'ya müdahale ederek, Libya'daki durumu BM nezdinde tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve onun destekçisi Türkiye'nin aleyhine çevirmesi için lobicilik yaptığı ortaya çıktı.

BAE'DEN TÜRKİYE KARŞITI LOBİCİLİK

TRT World tarafından ele geçirilen bir e-postada Abu Dabi'nin ABD ile Türkiye'yi Libya'da karşı karşıya getirmeyi amaçladığı görülüyor.

BAE'nin ABD Büyükelçisi Yousef Al Otaiba adına Amerikalı yetkililere gönderildiği belirtilen e-postanın koyu renkle yazılmış bölümünde, "Türkiye'nin Libya'daki faaliyetleri kontrol edilmedikçe, bu kolay bir şekilde kötüden daha kötüye gidebilir." denildi.

Yousef Al Otaiba ve Mike Pompeo

MESAJ, "DOSTLAR" DİYE BAŞLIYOR

Otaiba’nın ABD yetkililere mesajı, BAE’nin Washington büyükelçiliğinin eski yasama işleri müdürü Hagir Elawad ve lobicilik firması Akin Gump tarafından 22 Haziran'da gönderilen bir e-postada iletildi. Söz konusu mesajın "Dostlar" diye başladığı görülüyor.

BAE'NİN SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI: MISIR İLE TÜRKİYE ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKABİLİR

Mesajda, "Türkiye, Sirte yakınlarında kışkırtmaya devam etti ve donanma gemilerini kıyıya sürdü. Analizimiz, Mısır'ın (Libya'ya) girmesi için kasıtlı olarak yapılıyor ve şu anda Mısır bunu ciddi olarak düşünüyor." denildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Bundan sonra Mısır ile Türkiye arasında doğrudan bir askeri çatışma yaşanabilir. Eğer kimse Libya'nın şimdi karmaşık olduğunu düşünüyorsa, bu durum onu 100 kat daha kötü hale getirecektir."





SİSİ: SİRTE VE CUFRA KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye destekli UMH ordusunun Sirte kentine ve Cufra Hava Üssü'ne operasyon düzenlemesinin, Kahire'nin 'kırmızı çizgilerini aşmak' anlamına geleceğini belirtmiş, Sirte'ye olası bir saldırı girişiminin, doğrudan Mısır'ın askeri müdahalesine neden olacağı yönünde sözler sarfetmişti.

"BÜYÜKELÇİ VE BAE ENDİŞELİ"

Öte yandan, söz konusu e-postada Libya'yı işgal altında tutan darbeci Hafter'e Rusya'nın ve BAE'nin desteği görmezden gelinerek, şöyle denildi:

"Büyükelçi ve BAE liderliği Libya ile ilgili gelişmelerden büyük endişe duyuyor. Büyükelçi, mesajları Libya'yı izleyen herkesle paylaşmamı istedi ve bu mesajı hemen ilgili üyelerinizle paylaşmanızı istiyorum. Her şey hızla gelişiyor ve çok endişe verici."

TÜRKİYE HAKKINDA HADSİZ İFADELER

Mesajda ayrıca, Türkiye'nin Libya'ya "teröristler" göndererek, ülkedeki çatışmayı tırmandırdığı ve Mısır'ın Akdeniz kıyılarına yakın bölgelerine gemiler konuşlandırarak bu ülkeyi çatışmaya çekmeye çalıştığı şeklinde asılsız iddialara yer verildi.