BAE ve Suriye dışişleri bakanları arasında görüşme

AA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani görüşme gerçekleştirdi

Görüşmeye ilişkin detaylar BAE haber ajansı WAM'ın haberinde yer aldı.

Haberde, ikilinin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yollarının ele alındığı belirtilen haberde, Bin Zayid'in Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin önemine vurgu yaptığı ve ülkesinin kapsamlı bir geçiş sürecine ulaşması için Suriye'ye tüm destekleri vereceği ve bunun için çaba göstereceğini aktardığı belirtildi.

Bin Zayid, telefon görüşmesinde, BAE'nin müreffeh bir gelecek için kardeş Suriye halkına iyimserliğin yeniden kazandırılmasının önemine inandığını ifade etti.