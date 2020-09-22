BAE'de İsrail ile yapılan anlaşma sonrası alkol yasakları gevşiyor

BAE'de İsrail ile yapılan anlaşma sonrası alkol yasakları gevşiyor

BAE ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmasının başını çeken Abu Dabi'de, emirlik sakinlerinin ve turistlerin alkol alımı ve tüketimi için izin kağıdı çıkarmaları şartı kaldırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de, alkollü içecek satın alınması ve tüketilmesi konusunda yasaklar giderek gevşiyor...

BAE'yi oluşturan 7 emirlik içinden Dubai'nin alkol tüketimi kurallarını bir nebze gevşetmesinin ardından, Abu Dabi'nin de resmi bir genelge yayınlayarak alkol alımı ve tüketimi için izin kağıdı çıkarma şartını kaldırdığı belirtildi.

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Bu iki emirliğin alkol tüketimini serbestleştirme adımları, koronavirüs pandemisi nedeniyle duran turizm sektörünün yeninden yapılandırılması ve ilişkileri normalleştirme anlaşması sonrası gelmesi beklenen İsrailli turistlere hazırlık çabası olarak yorumlandı.

Bu kentte 15 Eylül tarihinde yürürlüğe giren genelgeye göre, alkollü içecek satın alımı için gerekli izinler kaldırılırken, kentte yerleşik oturanların ve turistlerin, izin verilen mağazalardan içki satın almalarına olarak sağlandı.

ALKOL ALIM LİSANSI KALKIYOR

Genelgede; Abu Dabi’de, içki içenlerin, alkol satın alımları ve evlerine taşımaları için istenen lisans sistemi kaldırılırken, içki satın alanların 21 yaş üstü olması, kişisel olarak tüketim amaçlı olup, tekrar satılmamasına olanak verilmemesi hükmü getirildi.

Lisans zorunluluğu kalkınca, Müslümanların da içki satın alması imkanı doğacak

Yine genelgeye göre alkol tüketimi; özel malikanelerde, otellerde, turistik tesislerde ve özel kulüp gibi izin verilen yerlerde gerçekleşebilecek.

Bu genelge, başkentteki alkol tüketimiyle ilgili daha önce yaşanan yasal belirsizliğe son vermeyi hedefliyor.