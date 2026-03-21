Bağdat'ta yeni saldırı: ABD üssünde yangın çıktı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta saldırı düzenlenen ABD askeri üssünde yangın çıktığı bildirildi. Sivillere ABD güçlerinin ve iş birlikçilerinin bulunduğu yerlerden uzak durma çağrısı yapıldı.
Orta Doğu ateş çemberi...
İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 22. gününde.
ASKERİ ÜSSÜ HEDEF ALINDI
İran'ın Körfez ülkelerine saldırıları sürerken, İran yanlısı gruplar da özellikle Irak'ta ABD'nin tesislerini hedef aldı.
Irak basını, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki Victoria Askeri Üssü’ne saldırı düzenlendiğini duyurdu.
SİVİLLERE ÇAĞRIDA BULUNULDU
Irak’ta, İran’a yakınlığıyla bilinen Ashab el-Kehif'ten yapılan açıklamada, “Amerikan işgaline ait Victoria Üssü'nün, başkent Bağdat'ta insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını üstleniyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
Irak'taki ABD hedeflerine yönelik saldırıların artacağı kaydedilen açıklamada, sivillere, ‘ABD güçlerinin ve iş birlikçilerinin’ bulunduğu yerlerden uzak durma çağrısı yapıldı.