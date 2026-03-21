Meşhed İmam Rıza Türbesi'nde bayram namazı

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

ABD ile İsrail'in saldırılarına karşı da İran, füzelerle misilleme yapıyor.

İran halkı da rejimin yanında olduğunu belirterek, sokaklarda destek gösterileri düzenliyor.

BAYRAM NAMAZINA AKIN ETTİLER

Savaşın ortasında milyonlarca İranlı, başta Tahran, Meşhed ve Kum olmak üzere bayram namazı kılmak için camilere ve türbelere akın etti.

NAMAZ SONRASI ELLER SEMAYA AÇILDI

Meşhed İmam Rıza Türbesi'ne gelen milyonlar, bayram namazının ardından da ellerini semaya açarak dua etti.

MÜCTEBA HAMANEY'DEN MESAJ

İran lideri Mücteba Hamaney ise Ramazan Bayramı için yayımladığı mesajında, ülkesi için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Hamaney mesajında, ekonomik zorluklara karşı toplumun direnç göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Hamaney, toplumsal birlik ve bütünlüğe dikkat çekerken, halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesini ekonomik savaşa karşı önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Ülke basınını, düşmanın psikolojik saldırılarına hizmet edecek faaliyetlerden uzak durmaya çağırdı.

Komşu ülkelerle ilişkilerde dikkatli olunmasını ve Afganistan-Pakistan gerilimine yapıcı yaklaşılmasını istedi.

ÇATIŞMALARDA SON DURUM

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran dini lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.