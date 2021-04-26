Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, imamın horlama anı, bölgede şaşkınlıkla karşılandı.

Bahreyn'de cami imamının, ses sistemini kapatmadan uyuması ilginç anlar yaşattı.

Hoparlörü açık unutup uyuyan imamın horladığı anlar kameraya yansıdı.

İMAM HOPARLÖRÜ AÇIK UNUTURSA...

Caminin karşısındaki bir evden kaydedilen anlarda, bir Bahreynlinin yaşananlar karşısında kendini gülmekten alamadığı görüldü.

Mahallede oldukça yankılanan ses için sosyal medyada "Hoparlörü kapatmadan uyudu. Godzilla saldırısına uğradığımızı düşündük." yorumu yapıldı.

Bahreyn’de imam, megafonu açık unutup uyudu ViDEO