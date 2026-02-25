Gazze'ye yardım göndermişti! Yıldız Tilbe'den yeni açıklama

Türk müziğinin usta isimlerinden Yıldız Tilbe, yaptığı yardımlarla da adından söz ettiriyor.

Gazze için yaptığı 300 bin dolarlık bağışla adından söz ettiren Tilbe'nin bağışı sonrası Gazze'ye çadır kent projesi başlatıldı. Ramazan'ın gelişiyle çadır da faaliyete geçirildi.

Ramazan'ın ilk gününde çadır faaliyet verirken Tilbe de derneğin yetkilileriyle bir araya gelerek yardım ücreti ödedi. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, yaptığı yardımlar hakkında konuşan Yıldız Tilbe, herkesi birbirine yardım etmesi gerektiğini vurguladı.

"NE AÇ KALIR NE SEFİL"

Bağışların çok önemli olduğunu belirten Tilbe, “Dünyada ne aç kalır ne sefil. Çok güzel bir his. Benim yaptığım denizde damla bile değil. Hiçbir önemi yok. Konuşulacak bir şey değil" dedi.

"ARABADA PARA OLAN ZARFLAR VAR MI?"

Tilbe, “Arabanızda içinde para olan zarflar taşıdığınız ve yardıma muhtaç kişilere dağıttınız doğru mu?” sorusu üzerine de "Öyle şeyler yok. Her insanın yardımı olur da bunları konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.