Bangladeş, TULPAR tanklarına talip oldu

Haber Merkezi

Türkiye’nin savunma sanayiindeki hızlı yükselişi, dünya çapında dikkat çekmeye devam ediyor.

Gelişmiş teknolojilere dayalı yenilikçi ürünleriyle uluslararası alanda adından söz ettiren Türkiye, şimdi de Otokar tarafından üretilen TULPAR hafif tanklarıyla sahneye çıkıyor.

BANGLADEŞ'TEN TULPAR HAMLESİ

Gelişmiş manevra kabiliyeti, yüksek ateş gücü ve modern savaş koşullarına uygun tasarımıyla TULPAR, yalnızca Türkiye’nin değil, potansiyel alıcı ülkelerin de savunma kabiliyetlerini dönüştürmeye hazırlanıyor.

Bangladeş'in, bu kapsamda Türkiye’den 26 adet TULPAR tankı satın almak için müzakerelere başladığı iddia ediliyor.

Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, bu modern tankların Bangladeş’in savunma gücünü artırarak bölgedeki stratejik dengeleri değiştireceği öngörülüyor.

Teslimatın ardından, TULPAR tanklarının Bangladeş’in mevcut zırhlı araç filosuna önemli bir katkı sunması bekleniyor.

TESLİMATIN 2025 YILIN İÇİNDE GERÇEKLEŞMESİ PLANLANIYOR

Bu arada, Bangladeş’in Türk yapımı TULPAR tanklarını envanterine eklemesinin, ülkenin askeri kabiliyetlerini artırması dışında, Güney Asya’daki bölgesel dengeyi de etkileyebileceği söyleniyor.

Ayrıca, Türkiye ile Bangladeş arasındaki savunma iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da artacağı söyleniyor. Yeni tankların teslimatının ise 2025 yılı içinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Son zamanlarda Türkiye, zırhlı araç ve savunma sistemleri konusundaki uzmanlığıyla uluslararası pazarda epey ilgi çekmeye başladı. Bu tür iş birlikleri sayesinde de, Türkiye’nin savunma ihracatı daha da artacak gibi duruyor.