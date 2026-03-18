Bangladeş'te bayram öncesi tren yoğunluğu: Milyonlarca kişi yollara düştü

Ramazan Bayramı geldi çattı.

Tüm dünyada İslam alemi 30 gün boyunca ibadetlerini yerine getirerek nefislerini terbiye etti, sevdikleriyle iftar sofralarında buluştu.

Son oruçların tutulduğu bu günlerde, bayram tatili için Türkiye başta olmak üzere her ülkeden milyonlarla Müslüman, yollara çıktı.

Tatil vesilesiyle, aileleriyle, akrabalarıyla buluşacak olan Müslümanlar, Ramazan'ın maneviyatını birlikte yaşayacak, bir sonraki Ramazan'a kavuşmanın duasıyla bir araya gelecek.

BAYRAM HEYECANI BANGLADEŞ'TE DE BAŞLADI

Halkının yüzde 85'inin Müslüman olduğu Bangladeş'te de benzer manzaralara sahne oluyor.

Başkent Dakka'da Bayram öncesi yola çıkan Bangladeşliler, bayram sevincini yaşıyor.

DAKKA TRENLERİ BAYRAM YOĞUNLUĞUYLA DOLDU TAŞTI

Kentteki Joydebpur Tren İstasyonu'nda, Ramazan Bayramı öncesinde memleketlerine dönmek isteyen on binlerce yolcu nedeniyle olağanüstü bir kalabalık yaşanıyor.

Trenin içi tamamen dolunca, kadın, erkek ve çocuklardan oluşan yolcular pencere ve kapılardan tırmanarak vagonların çatılarına çıkmak zorunda kaldı.

10 MİLYON KİŞİ BAYRAM İÇİN DAKKA'DAN AYRILDI

Ülke genelinde yaklaşık 10 milyon kişinin bayramı aileleriyle geçirmek üzere Dakka'dan ayrıldığı belirtiliyor.

Milyonlarca Bangladeşli, zorlu koşullara rağmen sevdikleriyle bayramlaşmak için her şeyi göze alıyor.

TRENLER KAPASİTENİN ÜZERİNDE YOLCU ALDI

Hükümetin 17 Mart itibarıyla başlattığı 7 günlük bayram tatiliyle birlikte, çok sayıda Müslüman'ın başkenti terk etmesi bekleniyor.

Bangladeş Demiryolları, talebi karşılamak amacıyla ek vagonlar taktı, özel seferler düzenledi ve ayakta bilet satışına izin verdi.

Buna rağmen trenler kapasitelerinin çok üzerinde yolcu aldı.

OTOBÜSLERDE DE BENZER MANZARALAR YAŞANIYOR

Bu yoğunluk yalnızca trenlerle sınırlı değil, otobüs terminalleri, feribot iskeleleri ve ana karayollarında da benzer kalabalıklar yaşanıyor.

Milyonlarca insan, sınırlı ulaşım altyapısına rağmen Ramazan Bayramı’nı köylerinde, aileleriyle birlikte kutlamak için büyük özveride bulunuyor.