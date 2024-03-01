Bangladeş'te çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetti Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir binada çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetti.

AA & Ensonhaber

Güney Asya ülkesi Bangladeş'in Sağlık Bakanı Samanta Lal Sen, başkent Dakka'da 6 katlı bir binada çıkan yangında 43 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Sen, yangının Bailey Road bölgesindeki binada çıktığını söyledi.

Samanta Lal Sen, itfaiyecilerin kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ve yaralıların tedavi altına alındığını aktardı.

75 kişi kurtarıldı

İtfaiyeciler ise yangının binanın birinci katındaki bir restoranda çıktığını ve çok sayıda insanın yangın nedeniyle mahsur kaldığını kaydetti.

Kurtarma ekipleri 42'si bilinçsiz olmak üzere 75 kişinin binadan kurtarıldığını belirtti.