Bangladeş'te hava kuvvetleri üssüne yönelik saldırıda 1 can kaybı

Bangladeş, saldırılar ile sarsılmaya devam ediyor...
Son olarak bir grup, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki hava kuvvetleri üssüne saldırı gerçekleştirdi.
ASKERLERE TAŞLARLA SALDIRDILAR
Associated Press'in (AP) Bengal dilinde yayın yapan Prothom Alo gazetesine dayandırdığı habere göre, hava kuvvetleri askerleri, kasksız motosiklet süren bir kişiyi durdurarak sorguladı.
Sorgulamanın ardından sürücünün yakınlarının askerlere taşlarla saldırdığı ileri sürüldü.
ÖLÜ SAYISININ ARTABİLECEĞİ YÖNÜNDE UYARI
Sağlık yetkilileri, askerlerin gruba ateş açması sonucu başından ağır yaralanan bir kişinin, hastaneye getirilirken hayatını kaybettiğini ifade etti.
Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtti.
Bangladeş ordusu Halka İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada ise Bangladeş Hava Kuvvetleri'nin gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış