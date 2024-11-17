Bangladeş'te orduya verilen 'yargı yetkisinde' yeni gelişme

AA

Bangladeş'te geçici hükümet, kamu düzenin iyileştirilmesi için bir takım çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, hükümet tarafından, orduya 2 ay süreyle verilen "yargı yetkisinin" 2 ay daha uzatılması yönünde karar alındı.

Konuya ilişkin detaylar Dhaka Tribune gazetesinin haberinde yer aldı.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Kamu Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, yüzbaşı ve daha üst rütbesi olan subayların yargı yetkilerinin 2 ay daha uzatıldığı belirtilerek, "geçiş sürecinde istikrarın sağlanmasının sürdürülmesi için" bu kararın alındığı kaydedildi.

Bangladeş'te, temmuz sonunda eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetine karşıt protestoların akabinde polis gücü henüz tam anlamıyla görevine dönmediği için Bangladeş'te kamu düzeninde aksaklıklar yaşanıyordu.

Geçici hükümetten yapılan açıklamada, bu aksaklıkları gidermek amacıyla kamu düzeninin sağlanması için eylülde ordunun yetkilerinin 2 aylığına artırıldığı ve bazı subaylara "sulh hakimliği" yetkisi verildiği, bunların da bölge sulh hakimine bağlı olacağı bildirilmişti.

Bu karar orduya, ihtiyaç halinde gözaltına alma ve tutuklama yetkisi tanıyor.

NELER YAŞANDI

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği açıklanmıştı.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

GEÇİCİ HÜKÜMET BAŞKANI OLARAK GÖREVE BAŞLADI

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler eski Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.