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Bangladeş’te patlama: 7 ölü, 50 yaralı
Başkenti Dakka’da bulunan bir binanın zemin katında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 50’den fazla kişi ise yaralandı.
- İHA
- 28.06.2021 - 07:16
- Güncelleme : 28.06.2021 - 08:01
Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan Moghbazar bölgesindeki işlek bir caddede üzerinde bulunan üç katlı bir binanın zemin katında patlama meydana geldi.
Geç saatlerde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin ise yaralandığı aktarıldı.
7 BİNA VE 3 OTOBÜS ZARAR GÖRDÜ: 7 ÖLÜ, 50 YARALI
Olay yerini ziyaret eden Dakka Polis Komiseri Shafiqul Islam, "Şu ana kadar olayda 7 kişinin öldüğü ve 50 kişinin hastanelere kaldırıldığı bilgisine sahibiz." dedi.
Patlama nedeniyle binanın yakınlarında bulunan 7 bina ve 3 otobüsün hasar gördüğü ifade edildi.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Bangladeş’te patlama: 7 ölü, 50 yaralı ViDEO