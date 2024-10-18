Basem Naim: Hamas, liderlerinin öldürülmesiyle ortadan kalkmaz

İHA

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de düzenlediği saldırılara bir yenisini ekledi.

Saldırılara ilişkin açıklama yapan ordu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürdüklerini açıklamıştı.

Sinvar'a ait olduğu tespit edilen görüntüler dolaşıma sokulurken, Hamas'tan açıklama geldi.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DOĞRULANDI

Hamas Üst Düzey yetkilisi Basem Naim, Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü doğruladı.

"Sevilen insanları, özellikle olağanüstü liderleri kaybetmek acı verici ve üzücü." sözleriyle Sinvar'ın ölümünü duyuran Naim, yeni açıklamalarda bulundu.

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"HAMAS ORTADAN KALKMAZ"

Liderlerin öldürülmesiyle Hamas’ın ortadan kaldırılamayacağını kaydeden Naim, “Hamas özgürlük ve haysiyet arayan insanlar tarafından yönetilen bir kurtuluş hareketidir ve bu ortadan kaldırılamaz.” dedi.

Öldürülen Hamas liderlerini sayan Naim, Hamas liderlerinin öldürülmesinin Hamas’ın popülerliğini artırdığının sözlerine ekledi.

"HAMAS HER DEFASINDA DAHA GÜÇLÜ OLDU"

“Görünen o ki İsrail, liderlerimizi öldürmenin hareketimizin ve Filistin halkının mücadelesinin sonu anlamına geldiğine inanıyor” diyen Naim, “Hamas her defasında daha güçlü oldu ve bu liderler de gelecek nesillerin özgür Filistin yolculuğunu sürdürmeleri için bir simge haline geldi.” ifadesini kullandı.