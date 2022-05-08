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    Batı, enerji kaynakları için Yunanistan'a Türkiye'yle iş birliğini önerdi

    Yunanistan basını, Avrupa kıtasının, Rus petrol ve gazına alternatif arayışı içinde olduğunu yazdı. Atina'ya "Türkiye ile ortaklık kur" şeklinde çağrıda bulunulduğu kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 15:49
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    Batı, enerji kaynakları için Yunanistan'a Türkiye'yle iş birliğini önerdi

    Avrupa ülkeleri, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus gazına olan bağımlılıklarını sorguluyor.

    Moskova yönetimine karşı altıncı yaptırım paketini devreye almanın yollarını arayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'ya petrol ambargosu teklifinde bulundu.

    Avrupa'dan Yunanistan'a Türkiye ile iş birliği önerisi

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin açıklamasında, "Rus petrolüne olan bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı." demişti.

    Yunanistan basınından in.gr adlı internet haber sitesinin aktardığına göre, Atina yönetimi, Türkiye ile enerji alanında iş birliği yapması ve Avrupa'ya enerji transferi konularında Batı'dan telkinler alıyor.

    "Ege ve Doğu Akdeniz'den enerji kaynaklarının çıkarılması..."

    "Yunanistan-Türkiye: İş birliği şartları" başlıklı haberde, Doğu Akdeniz ve Ege hatırlatması yapılarak, bu bölgelerden enerji kaynaklarının çıkarılması konusunda Yunanistan'ın Türkiye ile ortaklık kurması gerektiği kaydedildi.

    Haberde, "Diplomatik değerlendirmelere göre, Yunanistan, Batı'dan Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinden enerji kaynaklarının çıkarılması ve Avrupa'ya aktarılmasında Türkiye ile iş birliği yapması yönünde çağrılar alıyor." denildi.

    "Batı, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesiyle yakından ilgileniyor"

    Aynı haberde, Batı'nın Rus gazına alternatif kaynaklar aradığı da hatırlatıldı. AB, Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde, rafine ürün tedarikini ise yıl sonuna kadar kademeli olarak kaldırmayı planlıyor.

    Bu duruma işaret edilerek, "Batı, Rus gazının değiştirilmesi ve Batı toplumlarının yüksek yaşam standardını koruyan enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesiyle yakından ilgileniyor." ifadesi kullanıldı.

    Batı, enerji kaynakları için Yunanistan a Türkiye yle iş birliğini önerdi #1

    AB'de görüş birliği yok

    Rus gaz ve petrolüne önemli oranda bağımlılık nedeniyle AB enerji bakanları arasında ambargolara dair görüş birliği sağlanabilmiş değil.

    Özellikle Almanya, Macaristan ve Slovakya gibi ülkeler, Rusya'ya enerji yaptırımlarına temkinli yaklaşıyor.

    Batı, enerji kaynakları için Yunanistan a Türkiye yle iş birliğini önerdi #2


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