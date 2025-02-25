Bayraktar TB2’ler Sudan’da zafer getirdi: El-Ubeyd kuşatması kırıldı

Haber Merkezi

Sudan ordusu, Kuzey Kordofan eyaletinin merkezi olan El-Ubeyd kentinde, isyancı Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (HDK) karşı önemli bir başarı elde etti.

Ordudan yapılan açıklamada, şehrin doğusunda konuşlu birliklerle birleşerek HDK'nin kuşatmasını kırdıkları belirtildi.

Stratejik öneme sahip El-Ubeyd kenti, başkent Hartum ile Darfur bölgesi arasındaki kritik ulaşım hatlarını kontrol ediyor.

Askeri kaynaklara göre, bu bölgedeki kontrolün sağlanması, çatışmaların gidişatını köklü bir şekilde değiştirebilir.

KUZEY DARFUR'UN BAŞKENTİNDE KRİTİK GELİŞME

Sudan Maliye Bakanı Gibril İbrahim, kuşatmanın kaldırılmasını “önemli bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, El-Ubeyd zaferinin HDK’nin Mayıs ayından bu yana kuşatma altında tuttuğu Kuzey Darfur’un başkenti Faşir’in kurtuluşu için de kritik bir adım olduğunu vurguladı.

KUTEYNE DE KONTROL ALTINDA

Bununla birlikte, Sudan ordusu Beyaz Nil eyaletindeki Kuteyne kentini de kontrol altına aldığını duyurdu.

Ordu komutanlarından Binbaşı Muhammed Kala, “Kuteyne şehri, düşmanın yenilgisinden sonra tamamen özgürdür.” ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR TB2’LER SAHADA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Sudan ordusunun HDK’ye karşı verdiği mücadelede, Türkiye’den tedarik edilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları büyük rol oynuyor.

Ekim ayında teslim edilen TB2’ler, Kasım ayından itibaren operasyonlara katılarak HDK mevzilerine ağır darbeler indirdi.

HDK'NİN TOPÇU SİSTEMLERİNİ İMHA ETTİ

Sudan Tribune gazetesine konuşan üst düzey bir askeri yetkili, TB2’lerin HDK’ye ait topçu sistemlerini nokta atışıyla imha ettiğini ve düşman unsurların savaş kapasitesini önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

ALTIN MADENLERİNİ ELDE TUTMA ÇABASI

Libya ve Çad üzerinden Wagner milislerinin ve BAE'nin desteğini alan HDK, Sudan’daki altın madenlerinin kontrolünü elinde tutmak için yıllardır kanlı bir savaş yürütüyor.

Bu çatışmalar sonucu 150 binden fazla insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.