Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Türkiye stratejik müttefikimiz Ankara ile ilişkilerin önemine işaret eden Lukaşenko, stratejik müttefikliğin tarihinin geçmişe uzandığını söyledi.

AA & Ensonhaber

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya güven mektubunu sundu.

Lukaşenko, burada yaptığı konuşmada, Ankara ile ilişkilerin önemine dikkati çekti.

"Türkiye ile Belarus stratejik müttefiktir"

"Türkiye ile Belarus, tarihi eskiye dayanan stratejik müttefiktir." diyen Lukaşenko, şu ifadeleri kullandı:

Minsk ile Ankara’yı ulusal çıkarların öncelikleri, milli güvenliğin sağlanması, geleneksel aile değerlerine verilen önem, tarihi mirasın korunması ve daha fazlası birleştiriyor.

"Türkiye'den öneri ve girişimler bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Türkiye tarafından her iki devletin çıkarlarına uygun öneri ve girişimler beklediklerini söyledi.

"Çok şey yapmayı başardık"

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, daha önce yaptığı açıklamada, "Belarus ile Türkiye arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi açısından çok şey yapmayı başardık." demişti.

Çözülmemiş sorunları çözebileceklerini belirten Lukaşenko, Ukrayna'daki kriz dahil uluslararası ilişkilerdeki pek çok sorun konusunda Türkiye ile benzer tutumda olduklarını vurgulamıştı.

Lukaşenko, "Hem Belarus hem Türkiye, bu ihtilafın diplomatik çözümünü savunuyor." demişti.

"1 milyar doları aşan ticaret hacmimiz var"

Geçen yılki açıklamasında Lukaşenko, yılda 1,5 milyar dolar ticaret hacmine ulaşma hedefi belirlediklerini söylerken, şöyle konuşmuştu: