Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Putin pişman oldu

Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor.

Tarafları masaya oturtmak için birçok ülke adım atarken, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ilginç bir iddiayı ortaya attı.

Lukaşenko, Putin'in yaşanan son gelişmelerden sonra savaş konusunda pişman olduğunu söyledi.

Belarus Devlet Başkanı, Putin'in pişmanlığını olayları kontrol edememesine bağladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, sosyal medya platformu X yayıncısı Mario Nawfal'a verdiği röportajda, Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SAVAŞIN BÜYÜYECEĞİNİ TAHMİN EDEMEDİ"

Lukaşenko , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da kapsamlı bir savaşın büyüyeceğini tahmin edemediğini, savaşın geldiği nokta nedeniyle Putin'in pişman olduğunu söyledi.

Putin'in en yakın müttefiki konum yer alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, şu ifadeleri kullandı:

"PUTİN SAVAŞA DÖNÜŞECEĞİNİ HESABA KATMADI"

Her zaman seçenekler vardır. Putin'in de seçenekleri vardı. Muhtemelen alternatifler vardı. Sorun sadece NATO'nun doğuya doğru genişlemesiyle ilgili değil, Ukrayna'da ortaya çıkan tehditlerle ilgili. Gelişmelerin arkasındaki en önemli nedenlerden biri, Putin'in böyle bir savaşa dönüşebileceğini hesaba katmadı.