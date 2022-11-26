Belarus Dışişleri Bakanı Makey'in ölümü 'beklenmedik' bulundu

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey 64 yaşında hayatını kaybederken, bakanın ölümü "beklenmedik şekilde" nitelendirildi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Beklenmedik şekilde hayatını kaybetti"

İHA'nın aktardığına göre; Belarus Haber Ajansı Belta’ya açıklama yapan Glaz, "Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti" dedi.

Makey’in ölüm nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Belarus Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde de herhangi bir bilgi yayınlanmadı.

2012'den beri Dışişleri Bakanı'ydı

Belarus’ta 2012 yılından beri Dışişleri Bakanlığı görevinde olan Vladimir Makey dün Vatikan’ın, Hırvat diplomatik misyon görevlilerinden Ante Jozic ile bir araya gelmiş ve yayınlanan fotoğraflarda sağlığının yerinde olduğu görülmüştü.

Türkiye'den başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei’in ani ölüm haberinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Belarus halkına ve Belarus Dışişleri Bakanlığına içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.