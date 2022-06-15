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    Belçika açık alanlarda alkol yasağını genişletti

    Brüksel'de Evere Belediyesi, kamuya açık alanlarda alkol kullanımını yasakladı.
    • 15.06.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 12:24
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    Belçika açık alanlarda alkol yasağını genişletti

    Belçika alkol yasağında yeni bir adım attı.

    Başkent Brüksel'de Evere Belediyesi, kamuya açık alanlarda alkol kullanımını yasakladı.

    20.00-07.00 arası alkol satışı yasaklandı

    Evere Belediye Başkanı Ridouane Chahid tarafından alınan karara göre, alkol oranı yüzde 1,2'nin üzerindeki içecekler 20.00-07.00 saatlerinde satılamayacak.

    Benzer yasak, ilk olarak Şubat 2020'den itibaren Brüksel'in merkezindeki turistik bölgeler için gece yarısı ile sabah saatleri arasında uygulanıyordu.

    AA'nın haberine göre Ekim 2021'de, "alkolsüz bölge"nin sınırları yeni cadde ve sokaklar eklenerek genişletilmiş, yasağın süresi 24 saate çıkarılmıştı.

    Belçika açık alanlarda alkol yasağını genişletti #1

    Cezası 350 euro

    Yasaklı bölgede alkol tüketirken yakalanmanın cezası 350 euro.

    Söz konusu karar, şehrin merkezi bölgelerinde alkollü kişilerin yol açtığı güvenlik sıkıntısı ve gürültü nedeniyle gelen şikayetler üzerine alınmıştı.

    Belçika açık alanlarda alkol yasağını genişletti #2


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