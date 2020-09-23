Belçika, artan vakalara rağmen koronavirüs tedbirlerini esnetiyor

Kırmızı bölge ilan edilen ülkelere yönelik kısıtlamaların gevşetilmesine karar verildi.

Belçika'da yaz mevsiminin girmesiyle düşen koronavirüs vaka sayıları yazın bitişiyle yükselmeye başladı.

Bu yükseliş hızı özellikle son günlerde artıyor. Ülkede haftalık vakaların günlük ortalamasıyla duyurulan sayı 23 Eylül itibarıyla 1374 oldu.

Belçika'da salgınla mücadelede getirilen tedbirlerde artan vaka sayılarına rağmen yumuşatmaya gidildi.

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILACAK

Başbakan Sophie Wilmes'in açıkladığı yeni kararlara göre, Belçika vatandaşları için Avrupa içindeki "kırmızı bölge" olarak belirlenen ülkelere uygulanan seyahat yasağı cuma gününden itibaren kaldırılıyor.

Belçika hükümeti, seyahat yasağı yerine vatandaşlarına bu ülkelere gidilmemesini "şiddetle tavsiye" edecek.

KIRMIZI BÖLGE LİSTESİNDEKİ ÜLKELER

Sık sık güncellenen kırmızı bölge listesinde Danimarka, Finlandiya, Macaristan, Andorra, Monaco, Romanya'nın tamamı ile Fransa, Hollanda, İspanya, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Hırvatistan, Çekya'nın bazı bölgeleri bulunuyor.

ZORUNLU KARANTİNA SÜRESİ 7 GÜNE İNDİRİLECEK

Zorunlu karantina uygulamasında da değişiklik yapılacak ve 14 gün olan karantina süresi 7 güne indirilecek.

Karantinada bulunanlar, beşinci günde yeni bir test yapılması ve bunun negatif çıkması durumunda 7 günün bitiminde karantinadan çıkabilecek. Testin pozitif olması halinde ise karantina sonuç gününden itibaren bir hafta uzayacak.

MASKE ZORUNLULUĞUNDA DEĞİŞİKLİK

Maske zorunluluğunda da 1 Ekim itibarıyla değişikliğe gidiliyor. Buna göre, kalabalık yerler dışında zorunlu maske uygulaması sonlandırılıyor. Toplu taşıma, market, sinema, mağazalar gibi kapalı yerlerde maske takma mecburiyeti devam edecek.

Ancak kalabalık olmayan açık havadaki yerlerde maske zorunluluğu bulunmayacak. Maske zorunluluğunun uygulanacağı kalabalık yerlere yerel yönetimler karar verecek.

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BELÇİKA'DA SON DURUM

11.4 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 2.8 milyon civarında test yapıldı. Bunun sonucunda 105 bin 226 kişiye koronavirüs teşhisi kondu. Bu kişilerden 9 bin 955’i hayatını kaybetti.

Belçika genelinde şu anda hastanelerde 505 kişi koronavirüs tedavisi görüyor. Bu kişilerin 94’ü yoğun bakımda bulunuyor.