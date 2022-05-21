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    Belçika: Maymun çiçeği virüsü fetiş festivalinde yayıldı

    Belçika'da maymun çiçeği vakalarının tamamının Darklands adlı fetiş festivaliyle bağlantılı olduğu açıklandı.
    • 21.05.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 10:55
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    Belçika: Maymun çiçeği virüsü fetiş festivalinde yayıldı

    İlk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü, son 2 haftada Avrupa'da birçok ülkeye yayıldı. Kanada, İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç ve ABD'de de görülen virüs giderek daha fazla ülkeye sıçrıyor.

    Dünyada paniğe sebep olan maymun çiçeği virüsü ile ilgili, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) acil toplantı kararı alırken, Belçika'dan ise ilginç bir açıklama geldi.

    'Fetiş festivalinde' yayıldı

    Belçika'da maymun çiçeği virüsünün Antwerp kentinde düzenlenen Darklands isimli "fetiş festivalinden" yayıldığı belirlendi.

    Antwerp Tropik Sağlık Enstitüsü dün sabah saatlerinde ülkede ilk vakayı duyurmuş, kısa süre içinde ilk hastayla temaslı ikinci vakanın da teyit edileceğini bildirmişti.

    21 gün zorunlu karantina

    Ülkede maymun çiçeği virüsü ile enfekte olanların 21 gün karantinaya alınmaları kararlaştırıldı. Bu kişilerle yüksek riskli temasta bulunanların ise semptom geliştirip geliştirmediklerini kendileri takip etmesi isteniyor.

    AA'ya göre, 5 Mayıs'ta Antwerp'te düzenlenen 4 günlük Darklands festivalinin organizatörleri ise virüsün etkinliğe yurt dışından katılan kişilerce taşındığını, Sağlık Bakanlığının da bunu doğruladığını açıkladı.

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