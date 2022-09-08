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    Belçika vatandaşı alıveriş için Fransa'ya gidiyor

    Belçika'da günlük ihtiyaç listesinde yaşanan fiyat farkı, alışveriş için Fransa'ya yönlendirdi. Verilere göre, iki ülke arasında yüzde 21,48'lik satış fiyatı farkı var.
    • 08.09.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 17:45
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    Belçika vatandaşı alıveriş için Fransa'ya gidiyor

    Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaşın dünya ekonomi krizi üzerindeki etkileri gün geçtikçe artıyor.

    Belçika ile Fransa arasında süpermarketlerdeki pek çok ürün arasında büyük fiyat farkı bulunuyor.

    "Fransa, Belçika'dan daha uygun"

    İki ülkeyi karşılaştıran vatandaşlar, Fransa'daki marketlerde çoğu ürünün Belçika’dan daha uygun fiyata satıldığını vurguluyor.

    İki ülke arasında yüzde 21,48'lik bir fark bulunuyor

    Günlük ihtiyaç olan, ekmek, müsli, reçel, peynir, yoğurt, pizza, buzlu çay ve çamaşır deterjanı gibi seçilen 150 ürünün Belçika ile Fransa'daki satış fiyatı arasında ortalama yüzde 21,48'lik bir fark bulunuyor.

    Fransa'dan 613 euroya alınabilen toplam 150 ürün, Belçika'da 781 euroyu buluyor.

    Belçika vatandaşı alıveriş için Fransa ya gidiyor #1

    Akaryakıt farkı dikkat çekiyor

    AA'nın haberine göre, iki ülke arasında akaryakıt fiyatlarında litrede 36 sentlik fark bu durumu daha da kârlı bir hale getiriyor.

    Özellikle sınıra yakın bölgelerde yaşayan Belçikalılar, alışverişleriyle birlikte araçlarına yakıtı da Fransa'dan alarak daha fazla tasarruf ediyor.

    Belçika tarafındaki marketler ve akaryakıt istasyonları da bu durumdan rahatsız oluyor.


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