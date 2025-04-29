Belçika'da 1 günlük grev

AA

Belçika'da hükümetin bütçede planladığı kesintiler sonrası tepki sesleri yükseldi.

Hükümetin kararı sonrası Belçika'daki Hristiyan ve sosyalist işçi sendikaları çağrıda bulundu.

1 GÜNLÜK GREVE GİTTİLER

Sendikaların çağrısıyla kamu ve özel sektörden çok sayıda çalışan, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintiler başta olmak üzere çeşitli "kemer sıkma" önlemlerini protesto etmek için bir günlük greve gitti.

ÇEŞİTLİ HİZMETLERDE AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

Geniş katılımlı grev nedeniyle ülke genelinde çeşitli hizmetler önemli ölçüde aksadı.

Özellikle havalimanlarındaki güvenlik personeli ile bagaj hizmetlerinde çalışanların greve gitmesi, ülkedeki hava yolu taşımacılığını olumsuz etkiledi.

Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların greve katılması nedeniyle gidiş yönlü seferlerin tamamı iptal edildi.

Ülkenin en büyük iki havalimanına sadece geliş yönlü uçuşlar iniş yapabildi.

TOPLU TAŞIMANIN DURMA NOKTASINA GELDİĞİ KAYDEDİLDİ

Belçika'daki demir yolu çalışanlarının da greve katılması nedeniyle ülke genelinde tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Ülke genelinde alternatif rotalarla sınırlı sayıda tren seferi yapıldı.

Belçika'nın Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanlar da greve katıldı.

Başkent Brüksel'in toplu taşıma sisteminde görevlilerin de greve iştirak etmesi sebebiyle şehirdeki metro, otobüs ve tramvay seferlerinin neredeyse tamamı iptal edildi.

Anver limanında çalışanların greve katılması nedeniyle faaliyet durdu.

Ülke genelinde çeşitli belediye ve kamu hizmetleri aksarken posta hizmetleri de yapılamadı.

Brüksel'de hükümeti protesto etmek için binlerce kişi Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi. Sloganlar atan göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Mont des Arts Meydanı’na kadar yürüdü.

GREVİN BAŞLICA SEBEPLERİ

Sendikalar, ülkede yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

Bu çerçevede 13 Ocak, 13 Şubat ve 31 Mart'ta da geniş katılımlı grevler düzenlenmiş, hayat durma noktasına gelmişti. Böylece bu yıl hükümetin tasarruf önlemlerine karşı dördüncü büyük protesto yapılmış oldu. Ayrıca, sendikalar 27 Haziran ve 22 Eylül'de de greve gidileceğini açıkladı.

Yeni hükümet, Belçika'da kamu harcamalarını düşürmek üzere bir program hazırladı. Programda, ülkede uygulanan işsizlik maaşında sınırlandırmaya gitmek ve bunun süresini düşürmek yer alıyor. Belçika'da halihazırda koşulların sağlanması halinde sınırsız süreyle işsizlik maaşı alınabiliyor.

YENİ HÜLKÜMETİN RPOGRAMININ DETAYLARI

Kariyer değişikliğinde ve işsizlik halinde sunulan kamu destekli programların azaltılması da hükümetin planları arasında bulunuyor.

Yeni hükümetin programında, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması, memurların statüsünde ve emeklilik yaşı ile maaş hesaplanmasında reform yapılması, ücretlerin enflasyona göre otomatik olarak artmasını sağlayan endeksleme sisteminin değiştirilmesi gibi çalışanların haklarında ciddi değişiklikler içeren politikalar öne çıkıyor.

Söz konusu politikalar, sendikaların ve çalışanların tepkisini çekiyor.