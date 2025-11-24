Belçika’da 3 günlük grev hayatı felç etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Belçika’da çalışanlar, hükümetin tasarruf ve kemer sıkma politikalarını protesto etmek amacıyla üç günlük greve gitti. Grev, kamuda ve özel sektörde büyük ölçüde hayatı durma noktasına getirdi.

TÜM SEKTÖRLERİ KAPSIYOR

“Kasım Çağrısı” adı verilen grev kapsamında;

24 Kasım: Demir yolları ve toplu ulaşım çalışanları

25 Kasım: Kamu çalışanları

26 Kasım: Tüm sektörleri kapsayan genel grev

Grev süresince özellikle ulaşım ve kamu hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşandı.

ULAŞIMDA BÜYÜK AKSAKLIK

Grevle birlikte tren seferleri üçte bire düşerken, Brüksel’de metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma çalışanları da greve katılarak ülke genelinde ulaşım sorununu artırdı.

BELEDİYE VE KAMU HİZMETLERİ ETKİLENDİ

Grev nedeniyle Brüksel’de çöp toplama ve diğer belediye hizmetleri önemli ölçüde aksadı. Yarın özellikle okul, kreş, hastane ve belediye çalışanlarının iş bırakması bekleniyor. Bu durum, ülke genelinde kamu hizmetlerinin durma noktasına gelmesine yol açacak.

Charleroi ve Brüksel havalimanlarında çalışan personel de greve katılacak. 26 Kasım’da Charleroi’dan tüm seferler, Brüksel’den ise kalkış yönlü seferler iptal edilecek.

HÜKÜMETİN TASARRUF POLİTİKALARINA TEPKİ GREVİ

Şubat ayında göreve başlayan Bart De Wever hükümeti, ülkenin GSYH’sinin yüzde 100’ünü aşan kamu borcunu azaltmak için tasarruf tedbirleri uygulamayı planlıyor. Sendikalar ise sosyal harcamalarda yapılacak kesintileri ve kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

Belçika’da yıl içinde çok sayıda grev düzenlenmiş, uçuşlar iptal edilmiş ve hayat adeta durma noktasına gelmişti. Bu grev dalgası da benzer şekilde ülke genelinde büyük bir etki yaratıyor.