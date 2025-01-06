Belçika'da bıçaklı saldırgan başbakanlık ofisine girmeye çalıştı

İHA

Belçika’nın başkenti Brüksel, başbakanlık ofisine yönelik bıçaklı saldırı ile sarsıldı..

Olayda, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yerel saatle 10.00 sıralarında bıçaklı bir şahsın başbakanlık ofisine girmeye çalıştığı bildirildi.

SALDIRI SONRASI POLİSTEN AÇIKLAMA

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Belçika hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise Başbakan Alexander de Croo’nun güvende olduğu, olay sırasında binada bulunmadığı kaydedildi.

"NEYSE Kİ OLAYDA KİMSE YARALANMADI"

De Croo, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelerde bulundu:

Müdahaleleri için askeri polis memurlarına içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Neyse ki olayda kimse yaralanmadı. Polisle birlikte durumu yakından takip ediyoruz.

Şahsa ilişkin detaylı bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Öte yandan De Croo, Belçika'da 9 Haziran'da yapılan genel seçimlerde partisinin hezimete uğramasının ardından istifa etmiş, yeni hükümet kurulana kadar bu görevi sürdüreceğini açıklamıştı.