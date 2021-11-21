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Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.