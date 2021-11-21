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    Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
    • İHA
    • 21.11.2021 - 20:35
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 20:52
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    Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

    Avrupa’da Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından kısıtlamalar sıkılaştırılırken, birçok ülkede halk tedbirlere karşı çıkıyor.

    Belçika’nın başkenti Brüksel’de binlerce kişi, Covid-19 kısıtlamalarını protesto etmek için "Özgürlük için Birlikte" adı altında sokağa indi.

    BİNLERCE KİŞİ AB GENEL MERKEZİ'NE YÜRÜDÜ

    Protesto kapsamında göstericiler, sık sık “Özgürlük! Özgürlük! Özgürlük!" sloganı atarken, "Özgürlük için Birlikte" yazılı pankartın arkasında Avrupa Birliği (AB) Genel Merkezine yürüdü.

    Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi VİDEO

    Belçika da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi #1

    PROTESTOCULARA POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Barışçıl şekilde başlayan gösteri, bazı grupların polise saldırmasının ardından şiddet olaylarına dönüştü. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) ve hükümet bölgesi yakınında gerçekleşen şiddet olayları sırasında polise saldıran grupların yüzlerini gizledikleri ve Flaman milliyetçi bayrakları taşıdıkları görüldü.

    Polis, protestoya yaklaşık 35 bin kişinin protesto ettiğini açıkladı.

    Belçika da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi #2

    Belçika da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi #3

    Belçika da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi #4

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