Belçika’da demir yolu çalışanları iş bıraktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Belçika’da ulusal demir yolu işletmecisi SNCB bünyesinde görev yapan çalışanlar, hükümetin planladığı yapısal ve statü değişikliklerine tepki olarak 5 gün sürecek greve başladı.

GREV, HAFTANIN İLK GÜNÜNDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Farklı sendikaların çağrısıyla başlatılan grev, 30 Ocak’ta yapılacak son tren seferine kadar devam edecek. Haftanın ilk iş gününde grevin etkisi belirgin şekilde hissedilirken, ülke genelinde çok sayıda şehir içi ve şehirler arası tren seferi iptal edildi.

SNCB'DEN YOLCULARA UYARI

SNCB yetkilileri, demir yolunu kullanmayı planlayan yolculara sefer bilgilerini ve olası alternatif ulaşım seçeneklerini şirketin resmi internet sitesi üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu. Greve katılımın görev alanlarına göre değişiklik göstermesi nedeniyle tren seferlerindeki aksamaların, her gün farklı düzeylerde yaşanabileceği belirtildi.

ULAŞIMDA AKSAMA, ÇALIŞMA HAYATINI ETKİLİYOR

Belçika’da hem günlük ulaşımda hem de uzun mesafeli yolculuklarda yoğun şekilde kullanılan tren seferlerinde yaşanan aksaklıklar, ülke genelinde iş hayatını ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

TASARRUF VE STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ TEPKİSİ

Federal hükümetin, SNCB’yi modernize etmeyi ve 675 milyon avroluk tasarruf sağlamayı hedefleyen bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı bildirildi. Söz konusu tasarıda, demir yolu çalışanlarının kamu hizmeti statüsünün kaldırılması ve kalıcı kadro uygulamasına son verilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Ayrıca demir yolu şirketinin yönetim yapısında yapılması planlanan değişiklikle, sendika onayı olmaksızın karar alınabilmesinin de önünün açılması hedefleniyor. Bu düzenlemeler, grevin temel gerekçeleri arasında gösteriliyor.