Suriye'de YPG'den alınan bölgelerden çıkarılan petrolün ilk sevkiyatı yapıldı

Suriye hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan petrol ve doğalgaz sahalarının terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elinden yeniden devlet kontrolüne geçmesiyle birlikte enerji sektöründe toparlanma sürecine girdi.

İLK SEVKİYAT YAPILDI

Deyrizor kırsalındaki El-Ömer ve Tenek petrol sahalarından çıkarılan ham petrolün ilk resmi sevkiyatı, Banyas Rafinerisi'ne ulaştı. Suriye Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamada, 20 tankerden oluşan konvoyun Banyas'a ulaşmasının, devlet tarafından yönetilen ilk resmi petrol nakliyesi olduğu belirtildi.

Ekiplerin El-Ömer, El-Teym, Es-Savra ve Cubeyse sahalarında üretim, yükleme ve taşıma süreçlerini denetlediği bildirildi.

GÜNLÜK ÜRETİMİN 100 BİN VARİLE ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Yetkililer, yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında önümüzdeki 4 ay içerisinde günlük petrol üretiminin yaklaşık 100 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Söz konusu üretim miktarının, savaş öncesinde günlük 150-200 bin varil arasında olan iç talebin önemli bir kısmını karşılaması bekleniyor.

1,2 MİLYON METREKÜP SEVİYESİNDE GAZ AKTARILIYOR

Doğalgaz alanında ise Haseke'deki Cubeyse sahasından çıkarılan gazın, Koniko ve Markada istasyonları üzerinden Humus kırsalındaki gaz işleme tesislerine günlük yaklaşık 1,2 milyon metreküp seviyesinde aktarılmaya başlandığı belirtildi. Bu gelişmenin özellikle elektrik üretiminde kısmi bir iyileşme sağlaması öngörülüyor.

Hükümet verilerine göre, ülke genelinde kesintisiz elektrik sağlanabilmesi için günlük yaklaşık 23 milyon metreküp doğalgaz ve 5 bin ton akaryakıt ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle petrol ve gaz sahalarının yeniden devlet kontrolüne geçmesi, enerji arz güvenliği açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, petrol ve doğalgaz gelirlerinin yeniden kamu hazinesine yönlendirilmesiyle birlikte kaçakçılığın azaltılacağı, devlet bütçesine katkı sağlanacağı ve döviz kaynakları üzerindeki baskının hafifletileceği ifade ediliyor.

ENERJİ SEKTÖRÜ SURİYE'NİN EKONOMİK TOPARLANMA SÜRECİNDE KİLİT ROL OYNAYACAK

Enerji sektörü, savaş öncesinde Suriye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 20'sini ve devlet gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturuyordu. Yetkililer, petrol ve gaz sahalarının yeniden entegrasyonunun ekonomik toparlanma sürecinde kilit rol oynayacağını savunuyor.