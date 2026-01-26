Çin'de kar leoparı turiste saldırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

23 Ocak’ta Altay iline bağlı Fuyun ilçesi yakınlarında bulunan Keketuohai Doğal Alanı’nda, Çin sosyal medyasında paylaşılan görüntülerde, kar leoparının uzaktan görüntülendiği ve kameraya doğru baktığı anlar yer aldı. Devam eden kayıtlarda ise hayvanın karda yüzüstü yatan bir kişinin üzerinde durduğu görülüyor.

Bir sonraki görüntüde, saldırıya uğrayan kişinin birkaç kişinin yardımıyla yürütüldüğü, boyun ve kask çevresinde kan izleri bulunduğu ve yüzünü kapattığı dikkat çekiyor.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTERKEN YAKLAŞTI

China.com’un 25 Ocak tarihli haberine göre, kadın turist uzaktan gördüğü kar leoparının fotoğrafını çekmek istedi. Diğer ziyaretçilerin uyarılarına rağmen hayvana yaklaşan turistin, kar leoparına yaklaşık üç metre mesafeye kadar geldiği belirtildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, turist fotoğraf çekmeye çalıştığı sırada hayvana dokunmak istedi. Bunun üzerine kar leoparı saldırıya geçerek turisti yüzünden ısırdı ve yere düşmesine neden oldu.

KAYAK EĞİTMENİ MÜDAHALE ETTİ

Saldırının ardından turistin kayak eğitmeni, hızla olay yerine gelerek kar leoparını uzaklaştırdı. Yaralanan turist, ilk müdahalenin ardından yakındaki bir hastaneye sevk edildi. China.com, turistin yüzünden ağır yaralandığını bildirirken, Hangzhou Daily durumunun stabil olduğunu duyurdu.

YETKİLİLERDEN UYARI VE ÖNLEM

Fuyun ilçesi yetkilileri, olayın ardından yaptıkları açıklamada bölgede güvenlik devriyelerinin artırıldığını, koruma tedbirlerinin sıkılaştırıldığını ve halka yönelik bilgilendirme çalışmalarının yoğunlaştırıldığını açıkladı.

Yetkililer, vatandaşlara vahşi hayvanlarla karşılaşıldığında güvenli mesafenin korunması, hayvanlara yaklaşılmaması ve bu tür durumların derhal güvenlik güçlerine bildirilmesi çağrısında bulundu.

KAR LEOPARLARI NEDEN BÖLGEYE İNDİ?

Olaydan günler önce Keketuohai Doğal Alanı’nda kar leoparına ait izlerin tespit edildiği ve bölge yönetiminin, ziyaretçileri hayvanlara yaklaşmamaları, fotoğraf çekmemeleri ve yalnız dolaşmamaları konusunda uyardığı belirtildi.

Yakındaki Talat köyünden bir yetkili ise kar leoparlarının bölgede nadiren görüldüğünü, son dönemde etkili olan yoğun kar yağışının hayvanları yiyecek arayışıyla dağlık alanlardan daha aşağı kesimlere indirmiş olabileceğini ifade etti.