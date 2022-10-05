Belçika'da demiryolu çalışanları greve gitti

Demiryolu çalışanlarının grev kararı almasının ardından çok sayıda iç ve dış hat tren seferi iptal edildi.

Belçika'da grev...

Ülkede demiryolu çalışanları tarafından dün gece yerel saatle 22.00'de grev kararı alındı.

Hükümetin 2023 bütçesinde demiryolu çalışanları ve yatırımları için gereken bütçeyi ayırmasını talep eden çalışanlar, gelecek yıl daha fazla personelin istihdam edilmesini ve tren yolları başta olmak üzere yapılması gereken altyapı yatırımlarına yeterli desteğin verilmesini de istiyor.

Her dört tren seferinden üçü yapılamadı

Grev nedeniyle başta iç hat tren seferleri olmak üzere başkent Brüksel üzerinden sağlanan Paris ve Londra hatları ile çok sayıda sefer iptal edildi.

Ani olarak alınan ve duyurulan grev kararından dolayı ülkede her dört tren seferinden üçü yapılamadı.

Öte yandan, ülkenin tamamında yapılan grev nedeniyle peronlara gelen yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı. Özel aracıyla işe giden birçok kişinin yanı sıra uzaktan çalışma sistemini tercih edenler de oldu.





Hükümetten yanıt gelmedi

İHA'nın haberi göre; hükümet tarafından henüz bir cevap verilmeyen destek çağrılarını duyurmak için yapılan grevin 22.00'ye kadar devam etmesi, ardından ise normal seferlerin yeniden başlaması planlanıyor.



