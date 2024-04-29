Belçika'da kafede oturan kişiye silahlı saldırı kamerada Belçika'nın başkenti Brüksel'de kafede oturan kişiye kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk mahallesi olarak da bilinen Schaerbeek'te kafede oturan kişiye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Savcılık tarafından saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşananlar kamerada

Saldırı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde şapka ve kapüşon ile yüzünü gizlemeye çalışan saldırganın kafenin önünde oturan iki kişinin yanından geçmesinin ardından arkasına dönerek oturan iki kişiden birine defalarca ateş ettiği görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)