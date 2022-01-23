On binlerce gösterici, ellerinde pankartlarla Brüksel sokaklarını doldurdu. Gösteride, kısıtlamalara tepki gösterildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel, bir kez daha gösteriye sahne oldu.

Ellerinde bayraklar ve pankartlarla yürüyen göstericiler, koronavirüs tedbirlerini protesto etti.

GENİŞ KATILIMLI GÖSTERİ

On binlerce kişi, Kuzey Tren İstasyonu (Gare du Nord) önünde toplandı ve Avrupa Birliği kurumlarının yakınındaki Ellinci Yıl (Cinquantenaire) Parkı'na yürüdü.

Belçika'da koronavirüs tedbirleri protesto edildi ViDEO

"MESELE VİRÜS DEĞİL"

Hep bir ağızdan sloganlar atan göstericilerin yürüyüşü sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

"Avrupalılar birleşti", "Mesele virüs değil, kontrol", "Bağışıklık sistemi için aşıya gerek yok" şeklinde yazılı pankartlar taşındı.

Protestolar sırasında bir aracın camının kırıldığı görüldü.

SALGINDA SON DURUM

Worldometers internet sitesine göre, Belçika'da şimdiye kadar 2 milyon 697 bin 239 koronavirüs vakası ve 28 bin 780 ölüm kayda geçti.

ALINAN TEDBİRLER

Belçika'da aşı olmayanlar koronavirüse yakalanırsa semptomların başladığı birinci gün ile sonraki yedinci günde PCR testi yaptırmak zorunda.

Yedinci günde sonuç negatif olsa da onuncu güne kadar PCR testi yaptırarak hepsinin negatif çıkması halinde karantina sonlandırılabiliyor.

Yüksek riskli ülkelerden Belçika'ya girenler için ise geldikleri ilk günde test yaptırma zorunluluğu sürüyor.