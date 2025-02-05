DHA
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki metro istasyonunun dışında gerçekleştirilen silahlı saldırı polisi harekete geçirdi.
Polis, silahlı saldırganlar için insan avı başlattı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde kar maskesi takan en az 2 kişinin Clémenceau istasyonunun girişinde elinde kalaşnikof tüfekle görüldüğü kaydedildi.
YARALANAN OLMADI: SALDIRGAN ARANIYOR
Brüksel polis sözcüsü Sarah Frederickx, saldırganların metroya kaçtığını ifade ederek hala metro tünellerde olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.
Saldırıda yaralanan olmadığını kaydeden Frederickx bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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