Belçika'da sosyal yardım kesintilerine karşı çalışanlar grevde

AA & Ensonhaber

Belçika'da hükümetin sosyal harcamalar ve iş gücü politikalarına yönelik planladığı kesintilere tepki gösteren işçi sendikaları, ülke genelinde bir günlük grev düzenledi. Federal yönetimin işsizlik maaşı, emeklilik ve diğer sosyal yardımlarda kısıtlama öngören kemer sıkma politikalarına karşı gerçekleştirilen protestoya kamu ve özel sektörden yoğun katılım oldu.

HAVALİMANLARINDA HİZMETLER AKSADI

Grevin etkileri, ülke genelinde günlük hayatı ciddi şekilde aksattı. Havaalanlarında bagaj ve güvenlik hizmetlerinin aksaması nedeniyle Brüksel ve Charleroi havalimanlarında kalkış yönlü uçuşlar gerçekleştirilemedi. Demiryolu çalışanlarının iş bırakmasıyla birlikte tren seferlerinin büyük çoğunluğu iptal edilirken, Brüksel başta olmak üzere birçok şehirde metro, tramvay ve otobüs hatlarında hizmetler durma noktasına geldi. Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma sistemleri de greve katılan çalışanlar nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğradı.

DERSLER İPTAL EDİLDİ

Eğitim sektöründe de greve geniş katılım sağlandı. Öğretmenlerin iş bırakması nedeniyle bazı okullarda dersler iptal edildi. Polis, cezaevi personeli, liman ve posta hizmetleri çalışanlarının da greve destek vermesi, birçok alanda aksamalara yol açtı. Belediye çalışanlarının katılımıyla çöp toplama ve kreş hizmetleri de büyük ölçüde durdu.

ÇALIŞANLAR NE İSTİYOR

Sendikalar, yeni hükümetin işsizlik maaş süresine kısıtlama getirme, emeklilik koşullarını zorlaştırma ve kamu harcamalarını düşürme planlarına sert tepki gösteriyor. Özellikle uzun süreli hastalık nedeniyle iş gücünden uzak kalan çalışanlara yönelik desteklerin sınırlandırılması, memur statüsüne dair reform girişimleri ve maaşların enflasyon oranına göre otomatik artmasını sağlayan sistemde değişikliğe gidilmesi, çalışan kesimde büyük huzursuzluk yaratmış durumda.

Bundan önce 13 Şubat'ta da geniş katılımlı bir grev düzenlenmiş ve ülke genelinde hayat neredeyse durma noktasına gelmişti. Sendikalar, hükümeti geri adım atmaya zorlamak için mücadelenin süreceğini vurguluyor.