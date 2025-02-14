Belçika'dan en eski nükleer reaktöre yönelik karar: Kapatılıyor

AA

Engie Electrabel firması, enerji sektöründe faaliyet göstererek, ülkedeki nükleer santralleri işletiyor.

Engie Electrabel firmasından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Açıklamada, Anvers şehri yakınında bulunan Doel Nükleer Santrali'nin 1 numaralı reaktörünün faaliyetine bugün 21.45'te son verileceği duyuruldu.

1975'TE FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Böylece, 1969'da inşasına başlanan ve 1975'te faaliyete geçen Belçika'nın en eski nükleer reaktörü Doel 1'in elektrik şebekesiyle bağlantısı, 50 yılın ardından kesilecek.

Kapatma işlemlerinin ardından reaktör soğumaya bırakılacak ve basınç seviyesi düşürülecek. Yaklaşık 5 yıl sürmesi beklenen sürecin tamamlanmasının ardından reaktördeki nükleer yakıt boşaltılacak. Reaktörün nihai yıkımının ise 10 yıl sonra yapılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU

Belçika hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde nükleer güç santrallerinin faaliyetine 2025'te son verilmesi için plan hazırlamıştı ancak enerji kriziyle birlikte Belçika, elektrik arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025'te kapatmayı planladığı Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti.

Doel 1'in ardından kasım ayı sonunda da Doel 2 Reaktörü'nün kapatılması planlanıyor.