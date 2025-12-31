Somali Cumhurbaşkanı: İsrail Filistinlileri zorla ülkemize yerleştirmeyi planlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararına sert tepki gösterdi. Somaliland’ın yaklaşık 30 yılı aşkın süredir ayrılık iddiasında bulunduğunu ancak bugüne kadar hiçbir ülke tarafından tanınmadığını hatırlatan Mahmud, "Biz ülkeyi barışçıl yollarla yeniden birleştirmeye çalışıyorduk. 34 yıl sonra İsrail’in aniden ortaya çıkıp Somaliland’ı tanıması son derece beklenmedik ve çok garip bir durum." dedi.

TÜRKİYE VE ULUSLARARASI TOPLUMDAN TEPKİ

İsrail’in bu adımı Türkiye ile Somali arasında yürütülen işbirliklerine bağlayan iddiaları reddeden Mahmud, İsrail’in Somali ile geçmişte herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını ifade etti. Mahmud, Türkiye başta olmak üzere Arap Birliği, Afrika Birliği, IGAD ve 50’den fazla ülkenin İsrail’in bu kararını kınadığını ve Somaliland’ı tanımayı reddettiğini belirtti.

"İKİ YILDIR SAĞLANAN İSTİKRAR HEDEF LAINIYOR"

Somali’nin son iki yılda önemli bir toparlanma sürecine girdiğini vurgulayan Mahmud, İsrail’in bu hamlesinin ülkede sağlanan istikrarı bozmayı amaçladığını söyledi:

“Bu kararın, son iki yıldır elde edilen ilerlemeyi hedef aldığı ve ülkedeki dengeyi sarsmak istediği söylenebilir.”

FİLİSTİN MESELESİNİN SOMALİ'YE TAŞINMASI UYARISI

İsrail’in Gazze’deki sorunu Somali’ye ihraç etmeye çalıştığını savunan Mahmud, uluslararası toplumun bu durumu açık şekilde görmesi gerektiğini ifade etti. İsrail’in Filistinlilere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediğini dile getiren Mahmud, bu noktada küresel aktörlerin net bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

KIZILDENİZ VE ADEN KÖRFEZİ ENDİŞESİ

Mahmud, İsrail’in Filistinlileri Gazze dışına zorla çıkarmayı hedeflediğini ve bunun bir parçası olarak Somali’yi gündemine aldığını söyledi. İsrail’in Aden Körfezi ve Kızıldeniz’e açılma planlarının Somali’yi ve uluslararası ticaret yollarını tehdit ettiğine dikkat çekti.

“Bu son derece tehlikeli bir adımdır. Dünya, özellikle Arap ve Müslüman ülkeler, bunu ciddi bir tehdit olarak görmelidir” diyen Mahmud, İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararının askeri üs kurma ve zorunlu yerleştirme planlarına zemin hazırladığını savundu.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Eş-Şebab’ın İsrail varlığına yönelik açıklamalarına da değinen Mahmud, örgütün El Kaide bağlantılı bir terör yapılanması olduğunu ve Somali halkını temsil etmediğini söyledi. Somali’nin yaklaşık 20 yıldır El Kaide ve DEAŞ’la mücadele ettiğini belirten Mahmud, terör örgütlerinin ülkeyi zayıflatarak dış müdahalelere zemin hazırladığını ifade etti.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME HATIRLATILDI

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün İstanbul’da bir araya geldiği hatırlatıldı. Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında Erdoğan, İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararını “gayrimeşru ve kabul edilemez” olarak nitelendirerek, Somali’nin toprak bütünlüğünün Türkiye için öncelik olduğunu vurgulamıştı. Mahmud da Türkiye’nin Somali’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.