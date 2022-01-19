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    Bella Hadid, yaprak sarması hazırladı

    Dünyaca ünlü manken Bella Hadid’in bir tencere yaprak sarması hazırladığı görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu. Hadid’in sarma sardığı anlar defalarca paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 16:12
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    Bella Hadid, yaprak sarması hazırladı

    Filistin asıllı dünyaca ünlü manken Bella Hadid, sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    Orta Doğu mutfağına merakı ile bilinen ünlü manken, zaman zaman mutfağa da giriyor.

    Hünerlerini sergileyen Hadid, yine tüm dikkatleri üzerine çeken bir paylaşım yaptı.

    SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN GÖRÜNTÜLER

    Önceki gün depresyon ve akıl sağlığı ile ilgili açıklama ve fotoğraflarıyla gündem olan 25 yaşındaki Hadid, sarma yaptı.

    24 milyondan fazla takipçisi olan Hadid’in videoları sosyal medyayı adeta salladı.

    Bella Hadid, yaprak sarması hazırladı #1

    BİR TENCERE SARDI

    Hadid’in görüntüleri defalarca paylaşıldı ve büyük beğeni topladı.

    Bazı sosyal medya kullanıcıları, Hadid’in sarmalarının çok kalın olduğunu hatta yanlış sarıldığını öne sürdü.

    Ancak bir tencere sarma yapmasını takdir edenler daha fazlaydı…

    Bella Hadid, yaprak sarması hazırladı #2

    İÇLİ KÖFTE YAPMIŞLIĞI DA VAR

    Bella Hadid, daha önce babası ile birlikte Los Angeles’taki evlerinde içli köfte, lahmacun, patlıcan salatası gibi yemeklerin yer aldığı paylaşımda bulunmuştu.

    Bella Hadid, yaprak sarması hazırladı #3

    Bella Hadid, yaprak sarması hazırladı #4

    Bella Hadid, yaprak sarması hazırladı #5


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