Bella Hadid’den Filistin mesajı

Dünyaca ünlü manken Bella Hadid, İsrail'in işgali altındaki Filistin'e destek mesajı verdi. Hadid, giydiği tişörtle dikkat çekti.

ABD’li manken Bella Hadid, erkek arkadaşı Marc Kalman ile New York’un Soho semtindeki bir vintage mağazasında alışveriş yaptı.

Filistin asıllı olan ve sık sık ülkesini destekleyen Hadid, bu kez giydiği tişört ile dikkat çekti.

“Özgür Filistin”

Dün Filistin’in Cenin kentinde öldürülen Al Jazeera’nın deneyimli muhabiri Shireen Abu Akleh ile ilgili bir paylaşım yapan Hadid’in, hemen üzerine bu tişörtü giymesi gündem oldu.

Hadid’in tişörtünde “Özgür Filistin” (Free Palestine) yazdığı görüldü.

Instagram kısıtladı

Son dönemde tansiyonun düşmek bilmediği Filistin için daha önce protestolara katılan ünlü manken, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı olan Instagram’ın gönderilerini kısıtladığını söylemişti.

Paylaşımlarına engel gelen model, tepkisini dile getirince kısıtlaması kalkmıştı.