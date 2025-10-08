Ben-Gvir’den Mescid-i Aksa'ya baskın: Sosyal medya paylaşımı tepki çekti

Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, son olarak, Küresel Sumud Filosu'ndaki 480 aktivisti uluslararası sularda yasa dışı olarak alıkoymuştu.

Aktivistlerden 4 İtalyan parlamenter ilk gün serbest bırakılırken cumartesi 36'sı Türk, 137 aktivist Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla İsrail'den tahliye edilmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Özgürlük Filosu'na düzenlenen saldırıyı sert bir dille kınamıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ve soykırımcı Netanyahu hükümetinin 'korsanlık eylemi' yaptığı ifade edilmişti.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

Tepki çeken hamle bu kez İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den geldi...

Ben-Gvir, Yahudilerce kutsal kabul edilen Sukot (Çardaklar) Bayramı kapsamında ve ‘Gazze’deki savaşta zafer ve esirlerin geri dönmesi için dua etmek' amacıyla Mescid-i Aksa’ya polis koruması eşliğinde baskın düzenledi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “2 yıl sonra zafer bizim ve buranın sahibi biziz” ifadelerini kullandı.

Baskının ardından paylaşılan görüntülerde, Ben-Gvir’in Ağlama Duvarı’nda aşırı sağcılarla dans ettiği görüldü.