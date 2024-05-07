Berlin'de Hür Üniversitesi'nde Filistin’e destek eylemi Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Hür Üniversitesi'nde öğrenciler, Filistin’e destek gösterisi düzenleyerek "Özgür Filistin" sloganları attı.

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AA

Tüm dünya, Filistin'e destek vermeye devam ediyor.

Başta Amerika olmak üzere dünyanın birçok yerinde öğrenciler ise Filistin için gösteriler düzenliyor.

Bu yerlerden birisi de Hür Üniversitesi...

Öğrenciler, üniversitenin iç bahçesi "Theaterhof"ta çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturdu.

"Almanya utan"

Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı gösteride, "Biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz", "Filistin'e özgürlük", "Tüm gözler Refah’ta", "İsrail, terör devletidir", "Almanya utan" şeklinde sloganlar atıldı.

Öğrenciler, Gazze’de soykırımın durdurulmasını, Almanya’nın İsrail’e silah yardımı yapmamasını, Almanya’da Filistin destekçilerine baskı yapılmamasını talep etti.

Kamp alanında polisler yer alıyor

Öğrencilerin kurduğu Filistin'e destek kamp alanının çevresinde çok sayıda polis bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)