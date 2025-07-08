Bernie Sanders: Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da ağırlanması utanç verici

Beyaz Saray, bir araya gelecek ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes müzakereleri dahil Orta Doğu bölgesindeki gelişmeleri ele alacaklarını duyurmuştu.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"AMERİKA İÇİN UTANÇ VERİCİ BİR GÜN"

Trump'ın selefi Joe Biden gibi sistematik olarak Filistinlileri öldüren ve aç bırakan Netanyahu hükümetine 'yardım ve yataklık' ettiği değerlendirmesinde bulunan Sanders, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanan bir savaş suçlusunun Beyaz Saray'da tekrar ağırlanacağına işaret etti.

Sanders, paylaşımında, "Bugün, Amerika için utanç verici bir gün" ifadesine yer verdi.