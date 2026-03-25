İran: Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek

Savaş dönülmez bir noktaya gidiyor.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta 3 hafta geride kaldı.

Savaşın ekonomik yansımaları ise sadece bu üç ülkeyi değil bütün dünyayı etkiledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

İran saldırılara misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatırken bu karar dünyada yeni bir ekonomik krizin yolunu açtı.

Sevkiyatların durması ile petrol fiyatlarında ciddi bir artış yaşanırken dünya genelinde yakıt fiyatları fırladı.

AÇILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTILAR

ABD Başkanı Donald Trump, boğazın açılması için NATO ve Avrupa ülkelerinden yardım istedi.

Avrupa cephesinden somut bir adım atılmazken İran'a yönelik bazı çağrılar yapıldı.

İRAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü Zülfikari, artan petrol fiyatlarına dikkati çekerek fiyatların daha da yükselmesinin kendi ellerinde olduğunu öne sürdü.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN DURUMU ESKİYE DÖNMEYECEK"

Zülfikari, savaş nedeniyle artık eski düzenin olmayacağını belirterek, "Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek. Boğazlardan geçiş kurallarını yeniden belirledik ve bu kurallar oldukça açıktır.

(ABD ve İsrail) bağlantılı hiçbir unsurun geçiş hakkı yoktur. Boğazdan kimin geçip geçmeyeceğine biz karar veririz." dedi.

'KENDİ KENDİLERİNE MÜZAKERE YAPIYORLAR' DEDİ

ABD ve İsrail unsurlarının hareketsiz konumda olduğunu ve buna dair işaretlerin her geçen gün daha belirgin hale geldiğini iddia eden Zülfikari, yalnızca askeri üslerin değil söz konusu ülkeler tarafından kurulmuş düzenin de dağıldığını söyledi.

ABD ve İsrail'in savaşın sonucuna kendi kendine vardığını savunan İranlı Sözcü, yine iki ülkenin kendi kendine müzakere yaptığını dile getirdi.