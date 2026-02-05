AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de Baas rejimi döneminde sistematik olarak uygulanan ayrımcı politikalar, özellikle 1962 Haseke olağanüstü nüfus sayımıyla on binlerce Kürt'ün vatandaşlık haklarından mahrum bırakılmasına yol açmıştı.

Bu sayım sonucunda binlerce Kürt 'yabancı' veya 'kayıtsız' statüsüne alınmış; kimlik, pasaport, mülkiyet hakkı, eğitim ve kamu hizmetlerinden yararlanamama gibi ağır mağduriyetler yaşanmıştı.

Geçiş süresinde yeni yönetim, bu durumu değiştirme yönünde adımlar attı.

16 Ocak 2026 tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 2026 Yılı 13 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni imzalamasının ardından ülkede Suriyeli Kürtler, Suriye halkının 'temel ve asli bir parçası' olarak resmen kabul edildi.

Yaşanan gelişme sonrası, bugün Suriye devlet televizyonunda ilk kez Kürtçe yayın yapıldı.

HABER KÜRTÇE SUNULDU

El-İhbariyye kanalı sunucusu, "Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)" heyetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'daki Halk Sarayı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin haberi Kürtçe sundu.

ENKS üyesi Nemat Davut da Şara ile yaptıkları görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davut, Şara ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, ülkenin resmi televizyonunda ilk kez Kürtçe yayın yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"SURİYE VE KÜRT HALKI İÇİN TARİHİ BİR GÜN"

Görüşmeye ilişkin Davut, "Bugün Suriye ve Kürt halkı için tarihi bir gün. Biz Kürtler olarak Suriye'nin bir parçası, tarih boyunca da ortağı olduğumuzu düşünüyoruz, gelecekte de ortağı olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Davut, "Şam'da bulunmamız ve hükümetle bir araya gelmemiz ulusal görevimizdir." ifadesini kullandı.