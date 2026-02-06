Epstein dosyasında kan donduran iddia: İnsan avı düzenlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgelerde yer alan ünlü isimlerle yazışmalar dosyaya ilişkin yeni detayları ortaya çıkarıyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili soruşturma dosyalarının bir kısmını kamuoyuyla paylaşması tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Dosyalar arasında yer alan Epstein'in Fransız diplomat Olivier Colom'a 2013'te gönderdiği e-postada, "Karayipler'deki adamdayım, kızlarla dolu bir akvaryumla birlikte" ifadeleri bulunuyor.

Kadınların farklı deniz canlılarına benzetildiği görüşmede Epstein'den gönderilen başka bir e-postada, "Hayır, bazıları karides gibidir, kafasını atarsın ve gövdesini saklarsın" mesajına yer veriliyor.

"BENDEN ÇOCUK SAHİBİ OLUR MUSUN?

İngiliz girişimci Nicole Junkermann da ismi soruşturma dosyalarında yer alanlar arasında...

Junkermann tarafından Epstein'e 2010'da gönderilen bir e-postada, "Benden bir çocuk sahibi olur musun? Bunu yapmak için en iyi yer neresi?" ifadeleri yer alıyor.

Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında kamuoyuyla paylaşılan 3 milyondan fazla yeni dosya, özellikle sosyal medya kullanıcılarının hedef tahtası haline gelmiş durumda.

BILL GATES'E 'FAKİR İNSANLARDAN KURTULMA' SORUSU

Dosyalarda yer alan Şubat 2011 tarihli bir yazışma da Epstein'in Microsoft'un kurucu ortağı ve eski CEO'su Bill Gates ile bağlantılarına yönelik soru işaretlerini artırdı.

İsmi gizlenen bir göndericinin Epstein'e yolladığı e-postada, "Bill Gates'e sorduğun, 'Fakir insanlardan tamamen nasıl kurtuluruz?' sorusu üzerinde çok düşündüm ve bu konuda bir cevabım/yorumum var" yazdığı görülüyor.

Göndericinin bunu telefonda tartışmak istemesi üzerine Epstein, "Her zaman arayabilirsin" yanıtını veriyor.

Epstein, yazışmanın devamında, "Ayrıca martta benim için bir günlüğüne geri gelecek, yani ona daha fazla soru sorabilirsin" ifadesini kullanıyor.

Gates, önceki gün yaptığı açıklamada Epstein ile geçirdiği vakti 'aptallık' şeklinde nitelendirmiş ve onu tanıdığı için pişmanlık duyduğunu söylemişti.

Dosyalarda yer alan bazı e-postalarda Gates'in 'Rus kızlarla' yaşadığı ilişkilerin ardından cinsel yolla bulaşan bir hastalığı o dönemki eşi Melinda Gates'ten gizlemeye çalıştığı iddialarına yer verilmişti.

BELGELERDE ADI GEÇEN YAZARDAN AÇIKLAMA

Hindistan asıllı yazar Deepak Chopra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkında medyada yer alan haberlerle ilgili üzüntü duyduğunu bildirdi.

Chopra, "Şunu açıkça belirtmek istiyorum, hiçbir zaman suç teşkil eden veya istismara yönelik herhangi bir eyleme karışmadım, bunlara katılmadım. Kurduğum tüm temaslar sınırlıydı ve istismar faaliyetleriyle ilgisi yoktu" ifadesini kullandı.

Dosyalar arasında yer alan Chopra'nın 8 Mart 2017'de Epstein'e gönderdiği bir e-posta sosyal medyada dikkati çekmişti.

Söz konusu e-postada Chopra'nın, "Tanrı bir kurgudur. Tatlı kızlar gerçektir" ifadelerini kullandığı görülmüştü.

"ZEKİ İNSANLAR YAHUDİ"

Epstein'a Masha Drakova isimli birinden atılan mailde ise "Zeki insanları bulmak için kriterler buldum. Ne kadar Yahudi olursan o kadar akıllı olursun. Sen yüzde 98 Yahudi olduğunu söyledin, çok akıllısın. Eski patronum yüzde 78 Yahudi. O da çok akıllı, ama senden daha az akıllı" ifadeleri kullanıldı.

Drakova, 'yüzde 99,3 Yahudi olan' yakın bir arkadaşı ve iş ortağı olduğunu belirterek onun 'inanılmaz zeki' olduğunu iddia ediyor.

'Daha fazla Yahudi bulunmasında kaynak bulma işleminin' akrabalar aracılığıyla yapılabileceğini vurgulayan Drakova, bu kişilere DNA testi yaptırılmasını öneriyor.

Drakova, 'yüzde 98 Yahudi olan' herkes için bir etkinlik düzenlenmesini ima ederek bunların hiçbirinin dindar olmadığını kaydediyor.

İNSAN AVI İDDİASI

Dosyalarda yer alan alıcısı ve göndericisi gizli 11 Aralık 2002 tarihli e-postada, "Adada kızlar için hazine avından bahsedebilir miyiz... 4 Ocak'ta orada olacağız... Bana özel telefon numaranı ver... Beni özledin mi??? Sevgiler. Sevgiler" ifadeleri bulunuyor.

Yılı belli olmayan 1 Ocak tarihli, göndericisi ve alıcısı gizli, "Çulluk avı sona erdi, ay kriketleri çantada" konulu e-postada ise "Tahmin et ne oldu? Onlar zenci" ifadelerine rastlanıyor.

Ayrıca 24 Ekim 2016 tarihli, alıcısı ve göndericisi gizli e-postada, "Anladım! Harika bir yaşlı adam ve harika bir av! Bankacılarım dikkatli olmalı..." mesajına yer veriliyor.

Aynı konuşmada e-posta adresi gizlenen ancak altında Fransız Banker Ariane de Rotschild'ın ismi yazan başka bir mesajda, "Teşekkürler. Heyecan verici bir av..." ifadeleri bulunuyor.

Söz konusu e-postaların yer aldığı dosyalar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerek birçok paylaşımda kullanıldı.

EPSTEIN VE MURDOCH İLİŞKİSİ

İsmi bilinmeyen bir kişinin Epstein'a 18 Ağustos 2012 tarihinde yolladığı e-postada Epstein'ın, "Ian, Rupert Murdoch ve eşinin yanında kalıyor... Benim durumum bu" yazdığı görüldü.

E-postada ismi sansürlenen kişinin ise Epstein'ın da Murdoch'un yanında kalıp kalmadığını sorguladığı gözlemlendi.