Hindistan'da kömür madeninde patlama: En az 18 ölü

- Hindistan'ın Meghalaya eyaletindeki kömür madeninde patlama meydana geldi ve en az 18 işçi öldü.
- Patlama, yasa dışı kömür çıkarma sırasında oldu ve soruşturma başlatıldı.
- Başbakan Modi, kazadan duyduğu üzüntüyü belirterek taziye dileklerini iletti.
Hindistan'ın Meghalaya eyaletinin Doğu Jaintia Hills bölgesindeki kömür madeninde patlama meydana geldiği açıklandı.
Yetkililer patlamada en az 18 işçinin hayatını kaybettiğini, yaralananların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Olayın yasa dışı kömür çıkarma faaliyetleri sırasında meydana geldiğini belirten yetkililer madende mahsur kalan kişiler olabileceğinden endişe duyduklarını ifade etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazadan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.