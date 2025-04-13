Beyaz Saray: İran ile yapılan görüşmeler umut verici ve yapıcıydı

DHA

Beyaz Saray'dan ABD-İran görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.

"GÖRÜŞMELER ÇOK POZİTİF VE YAPICI GEÇTİ"

Açıklamada, görüşmelerin çok pozitif ve yapıcı geçtiği belirtilerek Witkoff'un Arakçi'ye, Başkan Trump'ın 'iki ülke arasındaki meselelerin diyalog ve diplomasiyle' çözme talimatını aktardığı bildirildi.

TARAFLAR TEKRAR BİR ARAYA GELECEK

İki ülke arasındaki meselelerin karmaşık olduğu kaydedilen açıklamada, Witkoff'un doğrudan iletişimin iki taraf için de faydalı sonuçlar doğuracak bir adım olduğuna işaret ettiği vurgulandı.

Açıklamada, tarafların 19 Nisan'da tekrar bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.